MVP чемпионата Австралии присоединится к «Вашингтону»

Теги переходы НБА Вашингтон чемпионат Австралии Ксавьер Кукс Баскетбол

Форвард «Сиднея» Ксавьер Кукс (27 лет, 203 см) станет игроком «Вашингтона». Как рассказал его агент Даниэл Молдован ESPN, соглашение рассчитано до конца сезона-23/24.

Кукс присоединится к «Уизардс» на этой неделе, когда его команда завершит выступления в финальной серии чемпионата Австралии. Он является действующим MVP НБЛ. В сезоне-21/22 Кукс также признавался MVP финальной серии.

Кукс станет пятым игроком, который переходит из НБЛ в НБА за последние пять лет. Руководство его команды «Сидней Кингс» – в лице бывших игроков НБА Эндрю Богута и Люка Лонгли – ранее поставило перед тренерским штабом цель раскрывать баскетболистов так, чтобы их замечали в американской лиге.

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