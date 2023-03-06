MVP чемпионата Австралии присоединится к «Вашингтону»

Форвард «Сиднея» Ксавьер Кукс (27 лет, 203 см) станет игроком « ». Как рассказал его агент Даниэл Молдован ESPN, соглашение рассчитано до конца сезона-23/24.

Кукс присоединится к «Уизардс» на этой неделе, когда его команда завершит выступления в финальной серии чемпионата Австралии. Он является действующим MVP НБЛ. В сезоне-21/22 Кукс также признавался MVP финальной серии.

Кукс станет пятым игроком, который переходит из НБЛ в НБА за последние пять лет. Руководство его команды «Сидней Кингс» – в лице бывших игроков НБА Эндрю Богута и Люка Лонгли – ранее поставило перед тренерским штабом цель раскрывать баскетболистов так, чтобы их замечали в американской лиге.