Димитрис Итудис о конфликте с Джонатаном Мотли: «Cемейная ссора»

Теги Фенербахче Беко чемпионат Турции Дарушафака Димитрис Итудис Джонатан Мотли Баскетбол

Главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис, который днем ранее вступил в конфликт с форвардом Джонатаном Мотли, дал свой краткий комментарий ситуации.

Инцидент случился в перерыве после первой четверти матча с «Дарушафакой» при счете 22:18 в пользу «Фенербахче». Сначала тренер о чем-то спорил с игроком, а затем отправил его в раздевалку.

Мотли вернулся на скамейку во второй четверти, но больше не сыграл ни одной секунды. Форвард завершил матч с 1 очком за 5 минут.

«На скамейке запасных случилась семейная ссора, к которой команда отнеслась с полным пониманием», – заявил Итудис.

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