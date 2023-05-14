Димитрис Итудис о конфликте с Джонатаном Мотли: «Cемейная ссора»

Главный тренер «Фенербахче» , который днем ранее вступил в конфликт с форвардом , дал свой краткий комментарий ситуации.

Инцидент случился в перерыве после первой четверти матча с «Дарушафакой» при счете 22:18 в пользу « ». Сначала тренер о чем-то спорил с игроком, а затем отправил его в раздевалку.

Мотли вернулся на скамейку во второй четверти, но больше не сыграл ни одной секунды. Форвард завершил матч с 1 очком за 5 минут.

«На скамейке запасных случилась семейная ссора, к которой команда отнеслась с полным пониманием», – заявил Итудис.

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