Эмбиид реализовал 3 из 6 с игры в 4-й четверти матча с «Селтикс», остальные игроки «76-х» – 2 из 14

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Филадельфия» в четверг потерпела поражение от «Бостона» (86:95, 3-3) в шестом матче серии.

«Сиксерс» уступили в четвертой четверти со счетом 24:13.

Самый ценный игрок сезона Джоэл Эмбиид реализовал 3 из 6 с игры в решающей 12-минутке, остальные игроки «76-х» – 2 из 14.

После матча центровой выразил недовольство тем, как строилась игра команды в атаке в решающий момент: «Я не касался мяча в последние четыре минуты игры»

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11 комментариев

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ST-L
но эксперты упорно хейтят Джоэля, классика. Почему просто нельзя сказать, что и Никола, и Джоэль отличные игроки, а обязательно надо унижать и оскорблять одного, чтобы возвысить другого
+17
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+13
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qdp5pcm8gc
Джоэл ты большой черный мужик отними мяч у этих засранцев
+11
0
+11
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nikitosdaipoltos
Ответ ST-L
но эксперты упорно хейтят Джоэля, классика. Почему просто нельзя сказать, что и Никола, и Джоэль отличные игроки, а обязательно надо унижать и оскорблять одного, чтобы возвысить другого
они отличные игроки и разные по своему функционалу
Хэйтят Эмбиида больше за его высказывания
+2
-1
+1
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nikitosdaipoltos
Ответ ST-L
но эксперты упорно хейтят Джоэля, классика. Почему просто нельзя сказать, что и Никола, и Джоэль отличные игроки, а обязательно надо унижать и оскорблять одного, чтобы возвысить другого
тем более сейчас такой тренд хэйтить суперзвезд)
если зайти на футбольную ветку там каждый школьник объяснит Вам почему Месси - пешеход, а Роналду - пеналду или замыкалду)
+1
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Swhat
Они как разучились бросать. Мелтона уже стал Бостон игнорировать на дуге. Он все равно мажет открытые.
Харден в краску лезет и ищет фол.
0
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ST-L
Ответ Swhat
Они как разучились бросать. Мелтона уже стал Бостон игнорировать на дуге. Он все равно мажет открытые. Харден в краску лезет и ищет фол.
у Мелтона в целом неплохой процент в серии и в плейофф, там у Такера куда хуже дела, притом открытые
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Против грусти
Ответ qdp5pcm8gc
Джоэл ты большой черный мужик отними мяч у этих засранцев
Ублюдков
0
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Archer_Great
Ответ qdp5pcm8gc
Джоэл ты большой черный мужик отними мяч у этих засранцев
в этом плане Йокичу проще, он, по сути, разыгрывающий в своей команде, в отличие от Эмбиида)
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badaboom
Ответ ST-L
но эксперты упорно хейтят Джоэля, классика. Почему просто нельзя сказать, что и Никола, и Джоэль отличные игроки, а обязательно надо унижать и оскорблять одного, чтобы возвысить другого
Потому, что один - мужик, второй - нытик и флоппер
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