Эмбиид реализовал 3 из 6 с игры в 4-й четверти матча с «Селтикс», остальные игроки «76-х» – 2 из 14

« » в четверг потерпела поражение от « » (86:95, 3-3) в шестом матче серии.

«Сиксерс» уступили в четвертой четверти со счетом 24:13.

Самый ценный игрок сезона реализовал 3 из 6 с игры в решающей 12-минутке, остальные игроки «76-х» – 2 из 14.

После матча центровой выразил недовольство тем, как строилась игра команды в атаке в решающий момент: «Я не касался мяча в последние четыре минуты игры»

Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется