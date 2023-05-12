Эмбиид реализовал 3 из 6 с игры в 4-й четверти матча с «Селтикс», остальные игроки «76-х» – 2 из 14
«Филадельфия» в четверг потерпела поражение от «Бостона» (86:95, 3-3) в шестом матче серии.
«Сиксерс» уступили в четвертой четверти со счетом 24:13.
Самый ценный игрок сезона Джоэл Эмбиид реализовал 3 из 6 с игры в решающей 12-минутке, остальные игроки «76-х» – 2 из 14.
После матча центровой выразил недовольство тем, как строилась игра команды в атаке в решающий момент: «Я не касался мяча в последние четыре минуты игры»
Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется
Хэйтят Эмбиида больше за его высказывания
если зайти на футбольную ветку там каждый школьник объяснит Вам почему Месси - пешеход, а Роналду - пеналду или замыкалду)
Харден в краску лезет и ищет фол.