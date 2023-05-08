«Детройт» на этой неделе проведет финальные собеседования с кандидатами на пост главного тренера

Теги Детройт Кевин Олли НБА Дуэйн Кейси Чарльз Ли Баскетбол

«Детройт» на этой неделе определится с новым главным тренером команды.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, у «Пистонс» на примете остались лишь три кандидата: бывший главный тренер университета Коннектикут Кевин Олли, ассистент главного тренера «Пеликанс» Джаррон Коллинс и помощник главного тренера «Милуоки» Чарльз Ли.

Ранее Дуэйн Кейси покинул пост тренера «Детройта» по собственному желанию и получил должность во фронт-офисе организации.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Трое тренеров-чемпионов свободны (Баддехольцер, Нерс и Вогель), а у Детройта остались в вариантах только студенческий и два ассистента. Ну и сидите в подвале с таким менеджментом.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
askarlatyshev
Ответ Savardus
Трое тренеров-чемпионов свободны (Баддехольцер, Нерс и Вогель), а у Детройта остались в вариантах только студенческий и два ассистента. Ну и сидите в подвале с таким менеджментом.
А тренеры-чемпионы хотят вообще в Детройт или их не спрашивали?) Идти присматривать за детками в песочнице после того, как ещё недавно брал чемпионат с Яннисом, Каваем или Леброном - такое себе, по-моему.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noke
Ответ askarlatyshev
А тренеры-чемпионы хотят вообще в Детройт или их не спрашивали?) Идти присматривать за детками в песочнице после того, как ещё недавно брал чемпионат с Яннисом, Каваем или Леброном - такое себе, по-моему.
Ну, как минимум Вогелю это с карьерной точки зрения весьма не помешало бы (в случае успеха). Потому что будущее в лиге у него не гарантировано, как мне кажется.
Да и вообще, сильному тренеру, как мне кажется, в Детройте очень даже есть с кем поработать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SHawk
Это какаято печаль, неужели нет поинтереснее вариантов?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akone
Полная деградация
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий