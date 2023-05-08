«Детройт» на этой неделе проведет финальные собеседования с кандидатами на пост главного тренера

« » на этой неделе определится с новым главным тренером команды.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, у «Пистонс» на примете остались лишь три кандидата: бывший главный тренер университета Коннектикут Кевин Олли, ассистент главного тренера «Пеликанс» Джаррон Коллинс и помощник главного тренера «Милуоки» Чарльз Ли.

Ранее Дуэйн Кейси покинул пост тренера «Детройта» по собственному желанию и получил должность во фронт-офисе организации.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

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