«Детройт» на этой неделе проведет финальные собеседования с кандидатами на пост главного тренера
«Детройт» на этой неделе определится с новым главным тренером команды.
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, у «Пистонс» на примете остались лишь три кандидата: бывший главный тренер университета Коннектикут Кевин Олли, ассистент главного тренера «Пеликанс» Джаррон Коллинс и помощник главного тренера «Милуоки» Чарльз Ли.
Ранее Дуэйн Кейси покинул пост тренера «Детройта» по собственному желанию и получил должность во фронт-офисе организации.
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Да и вообще, сильному тренеру, как мне кажется, в Детройте очень даже есть с кем поработать.