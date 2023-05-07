Пресс-атташе ЦСКА: «Артем Комолов пропустил первый матч серии с «Зенитом» по болезни, а не из-за следственных мероприятий»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Артем Комолов Баскетбол

Защитник ЦСКА Артем Комолов примет участие в воскресной встрече с «Зенитом» в рамках серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ, если успеет восстановиться от болезни.

«Первый матч Комолов пропустил не из‑за того, что привлечен к следственным действиям, а по медицинским причинам – он приболел. Во втором матче Артем сыграет, если успеет поправиться», – сказал пресс‑атташе ЦСКА Николай Цынкевич в интервью «Матч ТВ».

Комолов набирал в среднем 3,3 очка за 10 минут на паркете в регулярке-2022/23. Недавно стало известно, что Артем был рядом с Алексеем Шведом в момент нападения у столичного ресторана.

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