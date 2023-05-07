Владимир Мицов: «Когда ты начинаешь играть в контактный баскетбол, «Реал» ноет и жалуется судьям»

Бывший игрок ЦСКА и «Милана» рассказал, что в течение своей профессиональной карьеры не любил играть против мадридского « ».

«На протяжении всей карьеры мне никогда не нравилось играть против «Реала». Они не терпят контакта, что мне никогда не нравилось. Когда ты начинаешь играть в контактный баскетбол, они ноют, жалуются судьям и раздражают тебя. Так было в первых двух матчах, « » знал, как найти баланс, и поэтому они выиграли.

Затем в третьем и четвертом матчах все произошло с точностью до наоборот, потому что «Реалу» было нечего терять. Драка, дисквалификации. Они поняли, что должны успеть на последний поезд, и если они не выиграют – сезон будет провальным», – сказал Мицов в интервью Mozzart Sport.

Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы