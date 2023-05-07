Владимир Мицов: «Когда ты начинаешь играть в контактный баскетбол, «Реал» ноет и жалуется судьям»
Бывший игрок ЦСКА и «Милана» Владимир Мицов рассказал, что в течение своей профессиональной карьеры не любил играть против мадридского «Реала».
«На протяжении всей карьеры мне никогда не нравилось играть против «Реала». Они не терпят контакта, что мне никогда не нравилось. Когда ты начинаешь играть в контактный баскетбол, они ноют, жалуются судьям и раздражают тебя. Так было в первых двух матчах, «Партизан» знал, как найти баланс, и поэтому они выиграли.
Затем в третьем и четвертом матчах все произошло с точностью до наоборот, потому что «Реалу» было нечего терять. Драка, дисквалификации. Они поняли, что должны успеть на последний поезд, и если они не выиграют – сезон будет провальным», – сказал Мицов в интервью Mozzart Sport.
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