Между игроками «Майами» и «Нью-Йорка» произошла потасовка в 3-м матче серии

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Коди Зеллер Джулиус Рэндл Айзейя Хартенштайн Калеб Мартин Баскетбол

Между баскетболистами «Майами» и «Нью-Йорка» произошла небольшая потасовка во время третьего матча серии (105:86, 2-1).

Центровой «Хит» Коди Зеллер толкнул в спину форварда «Никс» Джулиуса Рэндла после того, как проиграл ему борьбу под кольцом. Айзейя Хартенштайн вступился за своего товарища, но также получил толчок сзади от Калеба Мартина, что центровой полностью проигнорировал.

Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Answer1
Ответ FEF2
Да ну, где там потасовка
Алонзо с Ларри Джонсоном улыбнулись думаю в этот момент)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEF2
Да ну, где там потасовка
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
И Батлер пританцовывает...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
На 53 секунде в кадр попадает элитная чика из первого ряда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Deathspell Omega
И Батлер пританцовывает...
Ребятня пусть пихается друг с другом за место под солнцем, а у Джимми своя лига.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RayRay
Ответ Answer1
Алонзо с Ларри Джонсоном улыбнулись думаю в этот момент)
Они знали толк в «потасовках» 💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий