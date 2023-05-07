Между игроками «Майами» и «Нью-Йорка» произошла потасовка в 3-м матче серии

Между баскетболистами « » и « » произошла небольшая потасовка во время третьего матча серии (105:86, 2-1).

Центровой «Хит» толкнул в спину форварда «Никс» после того, как проиграл ему борьбу под кольцом. вступился за своего товарища, но также получил толчок сзади от Калеба Мартина, что центровой полностью проигнорировал.

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