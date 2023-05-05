Кевин Гарнетт – Эмбииду: «Поздравляю со званием MVP. Сможешь повторить?»
MVP-2003/2004 Кевин Гарнетт поздравил самого ценного игрока сезона-2022/23, центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.
«Во-первых, поздравляю Джоэла Эмбиида со званием MVP 2023 года. Очень сложно поддерживать определенный уровень на протяжении 82 игр. Поздравляю, ты заслужил это, здоровяк. Теперь наступает самое интересное – стабильность. Сможешь повторить?
Знаешь, все тебя хвалили весь этот сезон. Ты был мотивирован. Я надеюсь, что ты еще больше мотивирован, чтобы пройти далеко в плей-офф. Твои коллеги выигрывали эту награду несколько раз. Теперь встает вопрос: сможешь ли ты быть последовательным и дальше? И если ты сможешь, то, честно говоря, при таком изобилии талантов в лиге, как у нас, это говорит о многом, когда один человек становится королем горы. Так что я еще раз хочу поздравить тебя, здоровяк», – сказал Гарнетт в эфире своего шоу.
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Во-вторых. Он двукратному Мвп Йокичу подобное передавал?
В-третьих. Лучше бы счастья здоровья пожелал
Это сколько же ныть придется!
А серьезно для меня Эмбиид не MVP, даже не из-за того что он мне не нравиться как человек, из-за его интервью, нытья, нет, я считаю Йокич просто сильнее. Я согласен что за эти 3 года он заслужил награду, но в каком спорте есть такая награда за былые заслуги, за то что ты был хорош, но все же второй, такого не бывает. Йокич как я понял по всей статистике, по тому влиянию которое он оказывает на команду лучше Эмбиида, в этом сезоне, как и предыдущих, о чем здесь тогда говорить.
Странно как-то, потому что как фан КГ не было сомнений в его стабильности в прайме (и даже чуть после) ни разу
сейчас я лишь надеюсь что в след году,у йоки 2 мпв,адето 2 мвп,наныл ембид свое (заслужено,если бы йок было тоже самое было)
что в след сезоне они просто все это будут освещать лучше чем в этом году,не так однобка
к ним присоединится если не дончичи то какой нить условный тейтум,но костяк в топ 3 будет таким уверен
парни играют как роботы ,кайф!
во-вторых, Фила третья во всей лиге(Денвер четвертый)
в-третьих, Гарнетта многие помнят как чела, которые не то что бы жаловал белых