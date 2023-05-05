Кевин Гарнетт – Эмбииду: «Поздравляю со званием MVP. Сможешь повторить?»

MVP-2003/2004 поздравил самого ценного игрока сезона-2022/23, центрового «Филадельфии» .

«Во-первых, поздравляю Джоэла Эмбиида со званием MVP 2023 года. Очень сложно поддерживать определенный уровень на протяжении 82 игр. Поздравляю, ты заслужил это, здоровяк. Теперь наступает самое интересное – стабильность. Сможешь повторить?

Знаешь, все тебя хвалили весь этот сезон. Ты был мотивирован. Я надеюсь, что ты еще больше мотивирован, чтобы пройти далеко в плей-офф. Твои коллеги выигрывали эту награду несколько раз. Теперь встает вопрос: сможешь ли ты быть последовательным и дальше? И если ты сможешь, то, честно говоря, при таком изобилии талантов в лиге, как у нас, это говорит о многом, когда один человек становится королем горы. Так что я еще раз хочу поздравить тебя, здоровяк», – сказал Гарнетт в эфире своего шоу.

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