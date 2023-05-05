Кевин Гарнетт – Эмбииду: «Поздравляю со званием MVP. Сможешь повторить?»

Теги Кевин Гарнетт Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид MVP NBA Баскетбол

MVP-2003/2004 Кевин Гарнетт поздравил самого ценного игрока сезона-2022/23, центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.

«Во-первых, поздравляю Джоэла Эмбиида со званием MVP 2023 года. Очень сложно поддерживать определенный уровень на протяжении 82 игр. Поздравляю, ты заслужил это, здоровяк. Теперь наступает самое интересное – стабильность. Сможешь повторить?

Знаешь, все тебя хвалили весь этот сезон. Ты был мотивирован. Я надеюсь, что ты еще больше мотивирован, чтобы пройти далеко в плей-офф. Твои коллеги выигрывали эту награду несколько раз. Теперь встает вопрос: сможешь ли ты быть последовательным и дальше? И если ты сможешь, то, честно говоря, при таком изобилии талантов в лиге, как у нас, это говорит о многом, когда один человек становится королем горы. Так что я еще раз хочу поздравить тебя, здоровяк», – сказал Гарнетт в эфире своего шоу.

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17 комментариев

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boller_73
Сможешь наныть?
+34
-2
+32
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ты не прав
Во-первых. Звучит как угар предложение про 82 игры
Во-вторых. Он двукратному Мвп Йокичу подобное передавал?
В-третьих. Лучше бы счастья здоровья пожелал
+26
-3
+23
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The_Enot
"Сможешь повторить?"
Это сколько же ныть придется!
А серьезно для меня Эмбиид не MVP, даже не из-за того что он мне не нравиться как человек, из-за его интервью, нытья, нет, я считаю Йокич просто сильнее. Я согласен что за эти 3 года он заслужил награду, но в каком спорте есть такая награда за былые заслуги, за то что ты был хорош, но все же второй, такого не бывает. Йокич как я понял по всей статистике, по тому влиянию которое он оказывает на команду лучше Эмбиида, в этом сезоне, как и предыдущих, о чем здесь тогда говорить.
+20
-4
+16
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Неукроугин
Эксперты, которые будут голосовать в след году такие: слеезы твоои для меняя лучшая награадаа
+7
-1
+6
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SamArus51
Ответ Андрей 13
Ну а Йокичу нужно подтвердить в плей-офф кто настоящий МВП. Если Йокич чудом пройдет в финал Запада, через такую сетку, это будет круче чем МВП сезона для него. И придаст вес двум другим его наградам, не цифрами, а победами.
Чудом проход Йокича в финал Запада не будет, ему до него две победы осталось. А вот выйти в финал от Запада уже чуть сложнее будет.
+6
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Андрей 13
Ну а Йокичу нужно подтвердить в плей-офф кто настоящий МВП. Если Йокич чудом пройдет в финал Запада, через такую сетку, это будет круче чем МВП сезона для него. И придаст вес двум другим его наградам, не цифрами, а победами.
+6
-2
+4
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Данил Ильинский
Ответ The_Enot
"Сможешь повторить?" Это сколько же ныть придется! А серьезно для меня Эмбиид не MVP, даже не из-за того что он мне не нравиться как человек, из-за его интервью, нытья, нет, я считаю Йокич просто сильнее. Я согласен что за эти 3 года он заслужил награду, но в каком спорте есть такая награда за былые заслуги, за то что ты был хорош, но все же второй, такого не бывает. Йокич как я понял по всей статистике, по тому влиянию которое он оказывает на команду лучше Эмбиида, в этом сезоне, как и предыдущих, о чем здесь тогда говорить.
В спорте нету, зато на Оскаре есть. За вклад в кино. Думаю Эмбиид своими слезами после матча с Торонто и нытья про статуэтку уже давно на Оскар наиграл))
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Олененок Бэмби
Надо ему купить сербскую тачку и наклеить 2022-2023 можем повторить
+3
-1
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Александр Данилов
Скажу, возможно, непопулярное мнение, но,часом, Гарнетт не подстебал его? Как-то очень близко это к тонкой штуке про то, что Никола должен был титул взять. Может, у меня гремлины в голове, как у Майкла Бизли, но зная Гарнетта, я сомневаюсь, что он бы так сказал, учитывая, что Джокер имеет карьеру больше похожую на Кевина(команда с малого рынка;полная доминация одного игрока в команде, который тащит весь состав и пропускает очень мало игр;да ещё и Гарнетт выиграл MVP, выиграв 1 место на Западе,а Эмбиид лишь 4 на Востоке, при этом имея не самую слабую команду и Хардена в придачу, который сам был не так давно MVP)
+2
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The_Enot
Ответ Данил Ильинский
В спорте нету, зато на Оскаре есть. За вклад в кино. Думаю Эмбиид своими слезами после матча с Торонто и нытья про статуэтку уже давно на Оскар наиграл))
Да, я когда писал пост, вспомнил про Оскар, но спорт это все таки другое. А то что Эмбиид хороший актер, с этим даже не спорю.
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Abdulla
Ответ Олененок Бэмби
Надо ему купить сербскую тачку и наклеить 2022-2023 можем повторить
Можемо поновити!
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Klna Jislime
Можем повторить!
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Потенциал молодёжи селтикс
То есть для Гарнетта стабильность - это повторение МВП, а чего ж тогда у него самого только 1 статуэтка?
Странно как-то, потому что как фан КГ не было сомнений в его стабильности в прайме (и даже чуть после) ни разу
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Remy LeBeau
Ответ ты не прав
Во-первых. Звучит как угар предложение про 82 игры Во-вторых. Он двукратному Мвп Йокичу подобное передавал? В-третьих. Лучше бы счастья здоровья пожелал
ну очевидно,Как и последние месяцы все черные братья ,с игрой эмбида не хуже чем в прошлые годы,при наличиии такого чела как харден,он продолжает его облизывать что бы попасть в инфо полю
сейчас я лишь надеюсь что в след году,у йоки 2 мпв,адето 2 мвп,наныл ембид свое (заслужено,если бы йок было тоже самое было)
что в след сезоне они просто все это будут освещать лучше чем в этом году,не так однобка
к ним присоединится если не дончичи то какой нить условный тейтум,но костяк в топ 3 будет таким уверен
парни играют как роботы ,кайф!
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Аслан Олисаев
Ответ The_Enot
"Сможешь повторить?" Это сколько же ныть придется! А серьезно для меня Эмбиид не MVP, даже не из-за того что он мне не нравиться как человек, из-за его интервью, нытья, нет, я считаю Йокич просто сильнее. Я согласен что за эти 3 года он заслужил награду, но в каком спорте есть такая награда за былые заслуги, за то что ты был хорош, но все же второй, такого не бывает. Йокич как я понял по всей статистике, по тому влиянию которое он оказывает на команду лучше Эмбиида, в этом сезоне, как и предыдущих, о чем здесь тогда говорить.
нытье Эмбиида тоже да, но тут еще и сама лига не заинтересована в том чтобы какой то белый чувак встал в ряд с Джорданом
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ты не прав
Ответ Александр Данилов
Скажу, возможно, непопулярное мнение, но,часом, Гарнетт не подстебал его? Как-то очень близко это к тонкой штуке про то, что Никола должен был титул взять. Может, у меня гремлины в голове, как у Майкла Бизли, но зная Гарнетта, я сомневаюсь, что он бы так сказал, учитывая, что Джокер имеет карьеру больше похожую на Кевина(команда с малого рынка;полная доминация одного игрока в команде, который тащит весь состав и пропускает очень мало игр;да ещё и Гарнетт выиграл MVP, выиграв 1 место на Западе,а Эмбиид лишь 4 на Востоке, при этом имея не самую слабую команду и Хардена в придачу, который сам был не так давно MVP)
во-первых, у Николы пока не было супорткаста на уровне Гарнетта в Миннесоте
во-вторых, Фила третья во всей лиге(Денвер четвертый)
в-третьих, Гарнетта многие помнят как чела, которые не то что бы жаловал белых
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