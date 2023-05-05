Элтон Брэнд: «Эмбиид знает, что возможное чемпионство начинается с него»

Теги Элтон Брэнд Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Генеральный менеджер «Филадельфии» Элтон Брэнд гордится прогрессом, который показал звездный центровой команды Джоэл Эмбиид.

«Вся тяжелая работа за кулисами, которую люди не видят, – это особенное зрелище. Видел, чего ему стоило, чтобы выйти на этот уровень, так что просто горжусь им.

Джоэл говорит о своем лидерстве в меньшей степени, но он действительно вырос как лидер и знает, что победа в чемпионате начинается с него и с баскетбола уровня MVP каждый вечер. Поэтому демонстрирует это своим товарищам по команде и всей организации», – сказал Брэнд.

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