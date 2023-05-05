Элтон Брэнд: «Эмбиид знает, что возможное чемпионство начинается с него»

Генеральный менеджер «Филадельфии» гордится прогрессом, который показал звездный центровой команды .

«Вся тяжелая работа за кулисами, которую люди не видят, – это особенное зрелище. Видел, чего ему стоило, чтобы выйти на этот уровень, так что просто горжусь им.

Джоэл говорит о своем лидерстве в меньшей степени, но он действительно вырос как лидер и знает, что победа в чемпионате начинается с него и с баскетбола уровня MVP каждый вечер. Поэтому демонстрирует это своим товарищам по команде и всей организации», – сказал Брэнд.

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