«Удивлен? Удивлен ли я игрой «Денвера?» Кевин Дюрэнт не поверил вопросу журналиста

Звездный форвард « » на послематчевой пресс-конференции дал понять, что не считает « » слабым соперником.

«Наггетс»? Удивлен? Удивлен ли я игрой «Наггетс»? Нет, конечно. Они не просто так посеяны под первым номером. Двукратный MVP в составе. У них сильная команда. Нет, я не удивлен. Они могут выходить и выигрывать матчи. Готовлюсь ко второй встрече», – сказал Дюрэнт.

На счету форварда 29 очков, 14 подборов, 3 блок-шота, 1 передача и 7 потерь.

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