«Удивлен? Удивлен ли я игрой «Денвера?» Кевин Дюрэнт не поверил вопросу журналиста

Теги Денвер Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт на послематчевой пресс-конференции дал понять, что не считает «Денвер» слабым соперником.

«Наггетс»? Удивлен? Удивлен ли я игрой «Наггетс»? Нет, конечно. Они не просто так посеяны под первым номером. Двукратный MVP в составе. У них сильная команда. Нет, я не удивлен. Они могут выходить и выигрывать матчи. Готовлюсь ко второй встрече», – сказал Дюрэнт.

На счету форварда 29 очков, 14 подборов, 3 блок-шота, 1 передача и 7 потерь.

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8 комментариев

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Nuteruoli
А что с заголовком случилось? Опять через переводчик новость делали?
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Вадим Ермаков
Кд просто бог. Крутая игра, отличные комментарии, сосредоточен. Но если эйтон не найдёт силы и желание работать на щитах - ничего не выйдет
+2
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Аслан Танкебаев
Ответ Вадим Ермаков
Кд просто бог. Крутая игра, отличные комментарии, сосредоточен. Но если эйтон не найдёт силы и желание работать на щитах - ничего не выйдет
А Эйтона и нет под щитами обычно.
+1
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Dannizy
Хотя бы заголовки перечитывайте перед публикацией!
"Дюрэнт нА!?"
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Влад Партан
Ответ Вадим Ермаков
Кд просто бог. Крутая игра, отличные комментарии, сосредоточен. Но если эйтон не найдёт силы и желание работать на щитах - ничего не выйдет
Он,не умеет🥲
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Чубака из половины Шака
Ответ Nuteruoli
А что с заголовком случилось? Опять через переводчик новость делали?
Нейросеть ;)
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