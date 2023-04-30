«Удивлен? Удивлен ли я игрой «Денвера?» Кевин Дюрэнт не поверил вопросу журналиста
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт на послематчевой пресс-конференции дал понять, что не считает «Денвер» слабым соперником.
«Наггетс»? Удивлен? Удивлен ли я игрой «Наггетс»? Нет, конечно. Они не просто так посеяны под первым номером. Двукратный MVP в составе. У них сильная команда. Нет, я не удивлен. Они могут выходить и выигрывать матчи. Готовлюсь ко второй встрече», – сказал Дюрэнт.
На счету форварда 29 очков, 14 подборов, 3 блок-шота, 1 передача и 7 потерь.
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"Дюрэнт нА!?"