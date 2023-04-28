Никола Йокич о том, как обороняться против «Финикса»: «Молиться»
Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич в свойственной ироничной манере ответил на вопрос прессы.
Йокича спросили, каким образом нужно обороняться против «пик-н-роллов» «Финикса», на что 2-кратный MVP был лаконичен: «Молиться».
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