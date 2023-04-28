Никола Йокич о том, как обороняться против «Финикса»: «Молиться»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич в свойственной ироничной манере ответил на вопрос прессы.

Йокича спросили, каким образом нужно обороняться против «пик-н-роллов» «Финикса», на что 2-кратный MVP был лаконичен: «Молиться».

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6 комментариев

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кандид
Блин, парень уже 8 лет в лиге и все 8 лет отвечать на реально тупые вопросы журнализдов... Неудивительно, что ему такие деньги платят, работа - адок.
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Александр Горлов
Ответ Райли Карри
из бессмертного д е биль! б
"из бессмертной тупости"
Пресс-алкаше вверни цитатку
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Максим Макеев
а ведь реально молиться надо🙃
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-1
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jonnysilverhand01
Весь Денвер молиться на Йокича, серб молиться на нормальные вопросы журналистов
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