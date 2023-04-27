Дориан Финни-Смит успешно перенес операцию на мизинце правой руки

Форвард « » успешно перенес операцию по исправлению контрактуры мизинца правой руки. Контрактура определяется как «натяжение мышц, сухожилий, кожи и близлежащих тканей, из-за которого суставы укорачиваются и становятся очень жесткими».

Баскетболист сможет начать подготовку к новому сезону через 6 недель.

26 матчах за «Нетс» он в среднем набирает 7,2 очка и 4,9 подбора, реализуя 35% бросков с игры.

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