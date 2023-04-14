«Детройт» получил разрешение на собеседование с помощником Буденхольцера Чарльзом Ли

Теги Эдриан Гриффин Детройт Крис Куинн Милуоки Дуэйн Кейси Майк Буденхольцер Эдриан Воджнаровски Чарльз Ли Баскетбол

«Детройт» получил разрешение Лиги на собеседование с помощником главного тренера «Милуоки» Чарльзом Ли, сообщает авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ли был ассистентом Майка Буденхольцера в течение последних девяти сезонов, включая последние четыре в «Бакс».

В числе прочих кандидатов на переговоры с «Пистонс» находятся Эдриан Гриффин («Торонто») и Крис Куинн («Майами»).

Ранее Дуэйн Кейси покинул пост главного тренера «Детройта» и перешел во фронт-офис организации.

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