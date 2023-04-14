«Детройт» получил разрешение на собеседование с помощником Буденхольцера Чарльзом Ли
«Детройт» получил разрешение Лиги на собеседование с помощником главного тренера «Милуоки» Чарльзом Ли, сообщает авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Ли был ассистентом Майка Буденхольцера в течение последних девяти сезонов, включая последние четыре в «Бакс».
В числе прочих кандидатов на переговоры с «Пистонс» находятся Эдриан Гриффин («Торонто») и Крис Куинн («Майами»).
Ранее Дуэйн Кейси покинул пост главного тренера «Детройта» и перешел во фронт-офис организации.
Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко
Семья дня в НБА: дочка Демара Дерозана криками напугала соперника и помогла «Чикаго» пройти «Торонто»
Комментарии