NBA on TNT представит трех главных претендентов на каждую индивидуальную награду сезона перед матчем «Майами» с «Чикаго»

Теги НБА MVP NBA Баскетбол

NBA on TNT представит трех главных претендентов на каждую индивидуальную награду регулярного чемпионата-2022/23 в преддверии сегодняшнего матча плей-ин между «Майами» и «Чикаго». Об этом сообщила пресс-служба НБА.

Таким образом, станут известны финалисты на звания лучшего тренера, лучшего защитника, самого прогрессирующего игрока, новичка года, лучшего «шестого» и самого ценного игрока сезона НБА.

Матч «Майами» – «Чикаго» начнется в ночь на субботу, 02:00 по московскому времени.

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