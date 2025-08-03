«Лейкерс» нацелены на сохранение финансовой гибкости в межсезонье-2027, а не погоню за звездой

Стало известно, какая мотивация стоит за стратегией «Лос-Анджелеса» на рынке.

В это межсезонье «Лейкерс» не стали предлагать Дориану Финни-Смиту контракт длительностью дальше 2027 года, в результате чего форвард перешел в «Хьюстон». Это создало в лиге впечатление, что «озерники» берегут место в зарплатной ведомости для крупного приобретения в том году. Источник, знакомый с планами клуба, настаивает: их стратегия продиктована желанием сохранить гибкость, а не мечтой о новой звезде.

«Если у тебя нет вариантов – ты застрял», – передает выражение одного из представителей «Лейкерс» Дэйв Макменамин из ESPN.

На сезон-2027/28 у «Лейкерс» пока только одно гарантированное зарплатное обязательство – Лука Дончич с приблизительной зарплатой в 53,6 миллионов долларов. У Джарреда Вандербилта есть опция игрока на 13,3 миллиона в том же сезоне. У клуба также есть опции в контрактах трех баскетболистов: Далтона Кнехта, Бронни Джеймса и Аду Тьеро.