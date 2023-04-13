Джоэл Эмбиид: «Быть MVP лиги – многого стоит. Это была бы большая честь»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в очередной раз рассказал, как сильно желает получить награду самого ценного игрока сезона.

«Держусь подальше от этого. В этом году я взял на себя обязательство не заявлять о себе, не говорить о том, что я MVP, и не рассказывать, что я хочу выиграть. Некоторые продолжают говорить: «Мне все равно, я не забочусь о победе, это не имеет значения».

Но это все вранье. Ты хочешь стать MVP. Это много значит – быть MVP лиги. Лишь небольшое количество игроков получают возможность вписать свое имя. Это была бы большая честь. Но сейчас я уже привык к разговорам о MVP. Если это случится, значит, случится. Если нет – отлично», – сказал Эмбиид в интервью Andscape.

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4 комментария

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ExplodingSun
Ответ Hades
Не знаю, ребят, кто как думает, но по мне Джоэл в этом сезоне просто на 5 корпусов всех конкурентов опережает и заслуживает звание лучшего... нытика. Походу, это будет самый нанытый МВП 0
Абсолютно прав. Эмбид по стратегии Гобера работает: не можешь получить - ной, пока не дадут, чтобы отвязался
0
0
0
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Hades
Не знаю, ребят, кто как думает, но по мне Джоэл в этом сезоне просто на 5 корпусов всех конкурентов опережает и заслуживает звание лучшего... нытика. Походу, это будет самый нанытый МВП 0
+6
-1
+5
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Abdulla
«Держусь подальше от этого.
.......
Это была бы большая честь», – сказал Эмбиид в интервью Andscape.

WTF, Джоэл?! Раздвоение личности. Конечно, его аж колотит, как хочет статуэтку...
+10
0
+10
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nvidia1976
Да дадут, дадут тебе мвп, цЫган камерунский.
С нового года клянчит и ноет.
+8
-1
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