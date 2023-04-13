Джоэл Эмбиид: «Быть MVP лиги – многого стоит. Это была бы большая честь»

Звездный центровой «Филадельфии» в очередной раз рассказал, как сильно желает получить награду самого ценного игрока сезона.

«Держусь подальше от этого. В этом году я взял на себя обязательство не заявлять о себе, не говорить о том, что я MVP, и не рассказывать, что я хочу выиграть. Некоторые продолжают говорить: «Мне все равно, я не забочусь о победе, это не имеет значения».

Но это все вранье. Ты хочешь стать MVP. Это много значит – быть MVP лиги. Лишь небольшое количество игроков получают возможность вписать свое имя. Это была бы большая честь. Но сейчас я уже привык к разговорам о MVP. Если это случится, значит, случится. Если нет – отлично», – сказал Эмбиид в интервью Andscape.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

10 самых ярких игроков российской молодежки