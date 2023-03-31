Михаил Михайлов-младший назван самым прогрессирующим спортсменом своего университета

Центровой команды «Winnipeg Wesmen», которая представляет Виннипегский университет, Михаил Михайлов-младший был назван самым прогрессирующим спортсменом года в своем вузе.

20-летний баскетболист – сын прославленного центрового «Урал-Грейта», «Эстудиантеса», «Реала» и сборной России Михаила Михайлова.

В «Финале восьми» канадской студенческой баскетбольной лиги U Sports Михаил в среднем набирал 19,5 очка и 12,5 подбора.

В 22 матчах регулярного чемпионата показатели Михайлова-младшего составили 14,6 очка, 9,3 подбора, 1 передачу, 0,8 блокшота и 0,7 перехвата за 27,4 минуты на паркете.

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