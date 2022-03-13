Михаил Михайлов покинул «Чжэцзян»

Михаил Михайлов покинул пост главного тренера «Чжэцзяна» и вернулся в России, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Бывший центровой сборной России проработал в китайском клубе несколько месяцев, а в середине февраля расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

Михайлов был приглашен в «Чжэцзян» в качестве консультанта для работы с 18-летним центровым. По словам специалиста, главный тренер команды увидел в нем конкурента и стал сторониться.

В составе сборной России Михайлов стал двукратным серебряным призером чемпиона мира (1994, 1998). Центровой поиграл за петербургский «Спартак» и пермский «Урал-Грейт», а также в Испании за «Реал», «Кахасоль» и «Эстудиантес».

По окончании карьеры игрока Михайлов тренировал «Спартак-Приморье», «Красные Крылья» и «Автодор», а также возглавлял сборную России до 20 лет. 50-летний специалист не работал тренером с 2015 года.

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