Леброн Джеймс: «Сегодня не было никакого обследования. Да благословит Господь ваши источники»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс опроверг информацию инсайдеров о сроках своего восстановления.

«Сегодня не было никакого обследования, и нет никакой намеченной даты моего возвращения. Я просто работаю каждый день (3 раза в сутки), чтобы повысить шансы возвращения в лучших кондициях, когда бы это ни случилось. Да благословит Господь ваши источники. 🤦🏾‍♂️ Я говорю за себя!» – написал Джеймс на странице в социальной сети.

Часом ранее ряд авторитетных инсайдеров опубликовали информацию о процессе восстановления и сроках возвращения форварда «озерников» со ссылкой на организацию.

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2 комментария

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Nightblackwolf
Ответ lecter666999
Я думаю, Леброн должен пару матчей перед плей ином (ессна если туда будут попадать) сыграть, чтоб на максималку на плейин выйти. Тем более там возможно два матча будет. В общем не вовремя он травмировался.
Так Карри сломался в прошлом сезоне. Только в отличии от ЛАЛ, у ГСВ был запас)
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lecter666999
Я думаю, Леброн должен пару матчей перед плей ином (ессна если туда будут попадать) сыграть, чтоб на максималку на плейин выйти. Тем более там возможно два матча будет. В общем не вовремя он травмировался.
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