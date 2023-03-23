Леброн Джеймс: «Сегодня не было никакого обследования. Да благословит Господь ваши источники»

Лидер « » опроверг информацию инсайдеров о сроках своего восстановления.

«Сегодня не было никакого обследования, и нет никакой намеченной даты моего возвращения. Я просто работаю каждый день (3 раза в сутки), чтобы повысить шансы возвращения в лучших кондициях, когда бы это ни случилось. Да благословит Господь ваши источники. 🤦🏾‍♂️ Я говорю за себя!» – написал Джеймс на странице в социальной сети.

Часом ранее ряд авторитетных инсайдеров опубликовали информацию о процессе восстановления и сроках возвращения форварда «озерников» со ссылкой на организацию.

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана