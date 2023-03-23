«Детройт» заключил соглашение с Юджином Оморуйи

Теги Детройт НБА Юджин Оморуйи Баскетбол

«Детройт» заключил полноценное соглашение с легким форвардом Юджином Оморуйи (26 лет, 201 см).

Ранее баскетболист дважды подписывал 10-дневный контракт с клубом.

В 10 играх баскетболист набирает 8,8 очка и 3,6 передачи за 21,3 минуты игрового времени.

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