«Детройт» заключил соглашение с Юджином Оморуйи
«Детройт» заключил полноценное соглашение с легким форвардом Юджином Оморуйи (26 лет, 201 см).
Ранее баскетболист дважды подписывал 10-дневный контракт с клубом.
В 10 играх баскетболист набирает 8,8 очка и 3,6 передачи за 21,3 минуты игрового времени.
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