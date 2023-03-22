Ник Клэксон о желании «Кэвз» сыграть в плей-офф с «Нетс»: «Мы позаботимся о них»

Теги Кливленд Бруклин НБА Ник Клэкстон Баскетбол

Центровой «Нетс» Ник Клэксон отреагировал на слух о том, что «Кливленд» хотел бы сыграть в плей-офф с бруклинской командой.

«Мы готовы соперничать с любой командой. Стараемся не заглядывать далеко вперед, игра за игрой, хотим побеждать как можно чаще и подняться в таблице как можно выше.

Ну а если мы действительно встретимся с «Кавальерс», то позаботимся о них», – сказал Клэкстон.

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