Ник Клэксон о желании «Кэвз» сыграть в плей-офф с «Нетс»: «Мы позаботимся о них»
Центровой «Нетс» Ник Клэксон отреагировал на слух о том, что «Кливленд» хотел бы сыграть в плей-офф с бруклинской командой.
«Мы готовы соперничать с любой командой. Стараемся не заглядывать далеко вперед, игра за игрой, хотим побеждать как можно чаще и подняться в таблице как можно выше.
Ну а если мы действительно встретимся с «Кавальерс», то позаботимся о них», – сказал Клэкстон.
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