Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс не близок к возвращению»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что звездный форвард « » еще далек от возвращения в строй.

«Из того, что я слышал о Леброне Джеймсе – он не близок к возвращению. Мне так и сказали: «не близок». Значит ли это, что он выбыл на шесть месяцев? Нет», – рассказал эксперт в своем подкасте.

Джеймс последний раз выходил на площадку 26 февраля. Сообщалось, что восстановление 4-кратного MVP может занять три недели.

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