Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс не близок к возвращению»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс еще далек от возвращения в строй.

«Из того, что я слышал о Леброне Джеймсе – он не близок к возвращению. Мне так и сказали: «не близок». Значит ли это, что он выбыл на шесть месяцев? Нет», – рассказал эксперт в своем подкасте.

Джеймс последний раз выходил на площадку 26 февраля. Сообщалось, что восстановление 4-кратного MVP может занять три недели.

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5 комментариев

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Mikael Rikhard
у Леек появляется шанс
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Ilya Antonoivich
А может оно и к лучшему?!
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lecter666999
Ответ Tim Timson
зачем его возвращение сейчас? играют с ним не лучше, а так и отмазка есть и шанс что если выйдут то душевный подъем)
Нужен, чтоб Хьюстону не сливать.
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Tim Timson
зачем его возвращение сейчас? играют с ним не лучше, а так и отмазка есть и шанс что если выйдут то душевный подъем)
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-1
-1
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lecter666999
Гениальное интервью. Как будто его сформировала нейросеть на основе имеющихся данных
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