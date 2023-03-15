Брэдли Бил набрал 36 очков при 13 из 15 с игры в победном матче с «Пистонс»
Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил отличился эффективностью в победном матче с «Детройтом» (117:97).
Бил за 33 минуты набрал 36 очков при 13 из 15 с игры.
В активе Била также 6 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.
«Все зависит от нас самих. Мы можем контролировать то, как все развивается. И это начинается с меня, так что я должен быть всегда максимально сосредоточен и следить за тем, что ребята в команде готовы. Следить за тем, чтобы они понимали важность каждой игры и каждого владения», – заявил Бил.
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