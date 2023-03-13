Дэймон Стаудемайр покинет «Бостон» и станет главным тренером команды NCAA

Ассистент главного тренера « » Дэймон Стаудемайр покинет команду и станет главным тренером команды NCAA.

«Дэймон Стаудемайр близок к заключению соглашения с Технологическим институтом Джорджии. Тренер уже сообщил «Бостону» о своем намерении покинуть пост ассистента», – сообщает авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стаудемайр провел свой второй сезон в «Селтикс» после пяти сезонов в качестве главного тренера университета Пасифик. Лучший новичок сезона-95/96 провел несколько встреч в качестве главного тренера «кельтов», пока Джо Мазулла восстанавливался из-за проблем с глазами.