Дэймон Стаудемайр покинет «Бостон» и станет главным тренером команды NCAA

Теги Бостон Дэймон Стаудемайр НБА Баскетбол

Ассистент главного тренера «Бостона» Дэймон Стаудемайр покинет команду и станет главным тренером команды NCAA.

«Дэймон Стаудемайр близок к заключению соглашения с Технологическим институтом Джорджии. Тренер уже сообщил «Бостону» о своем намерении покинуть пост ассистента», – сообщает авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стаудемайр провел свой второй сезон в «Селтикс» после пяти сезонов в качестве главного тренера университета Пасифик. Лучший новичок сезона-95/96 провел несколько встреч в качестве главного тренера «кельтов», пока Джо Мазулла восстанавливался из-за проблем с глазами.

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