«Занять второе место – огромное достижение». Нандо Де Коло поднялся на вторую строчку по очкам за карьеру в Евролиге

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Защитник «Виллербана» Нандо Де Коло рассказал свое отношение к выходу на второе место в списке самых результативных игроков в истории Евролиги (4154 очка).

«Думаю, самое главное – это работа, которую я проделываю каждый день. Это то, что привело меня сюда.

Хоть сегодня мы и потерпели тяжелое поражение, занять второе место – все равно огромное достижение. Меня стали уважать, но на этом все. Собираюсь продолжать делать свою работу.

Я так учу своих дочерей. Прошу их осознать, чем они хотят заниматься. И с этого момента они должны делать все возможное и получать удовольствие от того, что они делают», – добавил Де Коло.

Первую строчку в истории соревнования занимает Вассилис Спанулис (4455 очков).

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