Бывший игрок НБА Кит Эпплинг приговорен к 18-40 годам тюрьмы за убийство

Бывший разыгрывающий «Орландо» и Университета Мичиган Кит Эпплинг приговорен к тюремному заключению на срок от 18 до 40 лет за убийство второй степени.

Баскетболист был арестован весной 2021 года в Детройте. В прошлом месяце баскетболист признал себя виновным в убийстве 66-летнего мужчины, с которым у него произошла ссора. Жертвой оказался родственник Эпплинга, Клайд Эдвардс.

Судебный процесс должен был начаться в феврале, но Эплинг признал себя виновным в убийстве второй степени и нарушении правил использования огнестрельного оружия. Приговор был вынесен официально в пятницу, 3 марта.

В 2017 году Эпплинг уже был осужден за скрытое ношение оружия и сопротивление полицейскому, в 2020-м — за торговлю запрещенными веществами.

Эпплинг провел в 5 матчей, выступая за «Орландо» в сезоне-2015/16. Затем он играл в чемпионатах Доминиканской Республики и Мексики.

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