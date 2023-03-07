Коллин Секстон пропустит еще неделю из-за растяжения подколенного сухожилия
Разыгрывающий «Юты» Коллин Секстон продолжает восстанавливаться после растяжения левого подколенного сухожилия и пропустит еще как минимум одну неделю.
Секстон повредил подколенное сухожилие 15 февраля во время последнего матча «Юты» перед перерывом на Матч всех звезд. Его место в стартовой пятерке временно занял Тэйлен Хортон-Такер.
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