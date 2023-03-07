Коллин Секстон пропустит еще неделю из-за растяжения подколенного сухожилия

Теги травмы НБА Юта Коллин Секстон Тэйлен Хортон-Такер Баскетбол

Разыгрывающий «Юты» Коллин Секстон продолжает восстанавливаться после растяжения левого подколенного сухожилия и пропустит еще как минимум одну неделю.

Секстон повредил подколенное сухожилие 15 февраля во время последнего матча «Юты» перед перерывом на Матч всех звезд. Его место в стартовой пятерке временно занял Тэйлен Хортон-Такер.

 Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл 

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1 комментарий

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Против грусти
можно не торопиться...юта по тихому сливается...
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