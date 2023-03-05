Умер бывший главный тренер УНИКСа Александр Зрядчиков

Сегодня, 5 марта, на 77-м году жизни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер России и бывший главный тренер УНИКСа Александр Зрядчиков.

Специались работал в казанском клубе из Казани на протяжении 14 лет. С 1994 по 1996 год он занимал пост главного тренера УНИКСа, с 2004 по 2015 год входил в тренерский штаб команды.

Зрядчиков завоевывал с УНИКСом Кубок Европы и Кубок России, становился серебряным и бронзовым призером лиги ВТБ и чемпионата России.

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