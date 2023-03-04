Тони Паркер не будет продавать свою долю «Виллербана»

4-кратный чемпион НБА отказался от идеи продать контрольный пакет акций « ».

По данным L’Equipe президент АСВЕЛ не смог продать свои акции франко-израильскому бизнесмену Сержу Буэно, как он того хотел, потому что договоренность с остальными акционерами не позволила ему это сделать.

Поэтому на данный момент он останется мажоритарным акционером.

Французская легенда, чей брат Ти Джей в настоящее время является главным тренером черно-белой команды, выиграл 4 чемпионата Франции, 2 Кубка Франции и 1 Суперкубок Франции в качестве президента «Виллербана».

Он купил 20% акций лионского клуба в 2009 году и играл за него во время локаута в в 2011 году. Три года спустя, перед самым уходом из профессионального баскетбола, он стал президентом и главным акционером.

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