Тони Паркер не будет продавать свою долю «Виллербана»
4-кратный чемпион НБА Тони Паркер отказался от идеи продать контрольный пакет акций «Виллербана».
По данным L’Equipe президент АСВЕЛ не смог продать свои акции франко-израильскому бизнесмену Сержу Буэно, как он того хотел, потому что договоренность с остальными акционерами не позволила ему это сделать.
Поэтому на данный момент он останется мажоритарным акционером.
Французская легенда, чей брат Ти Джей в настоящее время является главным тренером черно-белой команды, выиграл 4 чемпионата Франции, 2 Кубка Франции и 1 Суперкубок Франции в качестве президента «Виллербана».
Он купил 20% акций лионского клуба в 2009 году и играл за него во время локаута в НБА в 2011 году. Три года спустя, перед самым уходом из профессионального баскетбола, он стал президентом и главным акционером.
«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА
А почему Кевин Дюрэнт такой худой? Когда-то его критиковали за нежелание работать со штангой
Комментарии