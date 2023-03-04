Норман Пауэлл пропустит как минимум неделю из-за проблем с плечом

Легкий форвард « » пропустит как минимум неделю из-за проблем с левым плечом.

Пауэлл будет проходить реабилитационные процедуры, после чего ему предстоит повторный осмотр.

Шестой игрок «Клипперс» получил повреждение в матче с «Голден Стэйт» в четверг.

В 54 встречах сезона НБА Норман набирает 16,6 очка, 2,9 подбора и 1,8 передачи за игру.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА