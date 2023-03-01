«Я хочу, чтобы меня уважали». Джоэл Эмбиид сосредоточился на завоевании чемпионского титула, а не награды MVP

Центровой «Филадельфии» заявил, что полностью сосредоточен на завоевании чемпионского титула.

«Я пытаюсь выиграть чемпионат, это единственное, что зависит от меня. И мне кажется, что это единственный способ добиться уважения. Поэтому все мое внимание сосредоточено на этом.

Награда MVP больше не имеет для меня значения. Я просто хочу, чтобы меня уважали. Я боец, поэтому я хочу быть среди лучших баскетболистов в истории. Я знаю, что для этого нужны награды, чемпионские титулы и все такое. К сожалению, я не принимаю решения об индивидуальных наградах», – сказал Эмбиид.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул