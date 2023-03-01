«Я хочу, чтобы меня уважали». Джоэл Эмбиид сосредоточился на завоевании чемпионского титула, а не награды MVP

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что полностью сосредоточен на завоевании чемпионского титула.

«Я пытаюсь выиграть чемпионат, это единственное, что зависит от меня. И мне кажется, что это единственный способ добиться уважения. Поэтому все мое внимание сосредоточено на этом.

Награда MVP больше не имеет для меня значения. Я просто хочу, чтобы меня уважали. Я боец, поэтому я хочу быть среди лучших баскетболистов в истории. Я знаю, что для этого нужны награды, чемпионские титулы и все такое. К сожалению, я не принимаю решения об индивидуальных наградах», – сказал Эмбиид.

Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул

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5 комментариев

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noke
Ответ pro~dj
Эх, Джоэль, к сожалению это еще сложнее, чем МВП. Сэр Чак не даст соврать) Тут уж как сложится судьба, но было бы в определенной степени справедливо, чтобы Процесс взял гайку
Было бы в определённой степени справедливо, чтобы команда-процесс не получила титул.
+3
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+3
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Лиллард унижатель!
Голодная кума Лиса залезла в сад,
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: "Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь".
+2
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+2
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Kudim41
да нет! просто в этом году он чувствует, что никто не конкурент Йокичу, вот и не ноет про МВП
+6
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A. V.
-ты меня уважаешь?🥃
-я горжусь тобою!🤪
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pro~dj
Эх, Джоэль, к сожалению это еще сложнее, чем МВП.
Сэр Чак не даст соврать)
Тут уж как сложится судьба, но было бы в определенной степени справедливо, чтобы Процесс взял гайку
+1
0
+1
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