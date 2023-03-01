«Я хочу, чтобы меня уважали». Джоэл Эмбиид сосредоточился на завоевании чемпионского титула, а не награды MVP
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что полностью сосредоточен на завоевании чемпионского титула.
«Я пытаюсь выиграть чемпионат, это единственное, что зависит от меня. И мне кажется, что это единственный способ добиться уважения. Поэтому все мое внимание сосредоточено на этом.
Награда MVP больше не имеет для меня значения. Я просто хочу, чтобы меня уважали. Я боец, поэтому я хочу быть среди лучших баскетболистов в истории. Я знаю, что для этого нужны награды, чемпионские титулы и все такое. К сожалению, я не принимаю решения об индивидуальных наградах», – сказал Эмбиид.
Дедлайн на обмены давно прошел, но баскетболисты все еще меняют клубы. Выкупы – последняя надежда претендентов на титул
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: "Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь".
-я горжусь тобою!🤪
Сэр Чак не даст соврать)
Тут уж как сложится судьба, но было бы в определенной степени справедливо, чтобы Процесс взял гайку