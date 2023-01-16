Баскетболист университета Алабама Дариус Майлз арестован за убийство девушки

Теги происшествия видео NCAA университет Алабама Баскетбол

Баскетболист, выступавший за университет Алабама, Дариус Майлз был арестован в воскресенье по обвинению в убийстве.

Инцидент произошел около 01:45 в воскресенье возле стадиона Брайант-Денни в Таскалусе, штата Алабама. 21-летний Майлз является одним из двух обвиняемых по делу вместе с 20-летним Майклом Линном Дэвисом из университета Мэриленда. Жертвой стала 23-летняя Джейми Джона Харрис. Девушка умерла на месте происшествия.

По словам полиции, причиной убийства стала небольшая ссора между жертвой и подозреваемыми. В распоряжении полиции есть видео, на котором задокументирован момент, когда Майлз застрелил жертву.

Согласно заявлению университета, Майлз больше не является членом баскетбольной команды.

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26 комментариев

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Alex Muratov
Sweet Home Alabama
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Варлампий Варлампий
В штатах это пожизненное, считай одна пуля глупого негра остановила обе жизни.
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...Quo Vadis...
Ответ Антон1310
Охренеть, как всё просто оказывается🤦‍♂️
Достаточно просто.

Пропаганда. И условия.

Просто парень не указал, что он из Америки пишет.)

А там понятия ’ демократия ’ и другие давно подменяны.
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...Quo Vadis...
Ответ Curiouscat
Лучшая идея которую отец может вложить в голову сына это то, что женщин очень много, и совершать глупые поступки из за гормонов или алкоголя, значит обрекать себя на несчастную жизнь, подчас на электрическом стуле
Большую глупость ты написал (и тут набросы).

Лучше и правильнее учить Сына и Дочь - детей, да и Себя, ответственности.

Своим примером.
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emptinesspetr
Так что, на драфте его не будет?
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Марсель Объелся
Это же Алабама, там на баскетбол всем плевать. Вот если бы футболист такое учинил, инфоповод был бы громче всего плей-офф НФЛ
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...Quo Vadis...
Упокой, Господи, эту девушку.
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...Quo Vadis...
Ответ mold-cel
допрыгался! вот дети до чего доводит баскетбол, лучше идите в кадетские классы
Не тупил бы.
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113k
Ответ Curiouscat
Лучшая идея которую отец может вложить в голову сына это то, что женщин очень много, и совершать глупые поступки из за гормонов или алкоголя, значит обрекать себя на несчастную жизнь, подчас на электрическом стуле
И то что их тысячи похожих друг на друга.
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Александр Сорокин
Вот €блан
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privet100
Ответ armageddon123456
Ну ничего, выйдет из тюрьмы - станет репером. П.с. Девушку жалко
Выйдет ли?
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armageddon123456
Ну ничего, выйдет из тюрьмы - станет репером.
П.с. Девушку жалко
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Sonder
i swear i love you more than you imagine
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mold-cel
допрыгался! вот дети до чего доводит баскетбол, лучше идите в кадетские классы
0
-2
-2
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Curiouscat
Ответ Назар Игорь
Смуглянка, как и ожидалось. Никакого расизма, только официальная статистика США. Из 100% населения афроамериканцев ~ 13-14 % количество преступлений в 8 раз больше чем среди белых.
Тем не менее , серийные маньяки и самые ужасные педобиры в америке в основном белые англосаксы
+2
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Pikachu Pikachu
Ответ EOOleg
Мужчина, как и ожидалось. Никакого сексизма, только официальная статистика. Из 100% населения взрослых мужчин ~30%, а преступлений в 8 раз больше, чем среди остальных.:/
Ну мужчины с этим и не спорят особо. Другой вопрос, что мужчины за аналогичные преступления получают в среднем более серьезные наказания, чем женщины.
0
0
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Curiouscat
Лучшая идея которую отец может вложить в голову сына это то, что женщин очень много, и совершать глупые поступки из за гормонов или алкоголя, значит обрекать себя на несчастную жизнь, подчас на электрическом стуле
+4
0
+4
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Мурад Сахаткулиев
Да пофигу
0
-2
-2
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Геннадий Киселев
Это лучшая новость о спорте в 2023 году. Продолжайте.
0
-3
-3
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EOOleg
Ответ Назар Игорь
Смуглянка, как и ожидалось. Никакого расизма, только официальная статистика США. Из 100% населения афроамериканцев ~ 13-14 % количество преступлений в 8 раз больше чем среди белых.
Мужчина, как и ожидалось. Никакого сексизма, только официальная статистика. Из 100% населения взрослых мужчин ~30%, а преступлений в 8 раз больше, чем среди остальных.:/
+8
-1
+7
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lexakarabut
Ответ Logan Couture
Проклятое имя какое-то
Каспарайтис не согласен
+9
0
+9
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Антон1310
Ответ AEZAKMI228
вот что бывает когда половина страны восхваляет преступника, сжигает магазины "в протест против расизма", а вся культура чернокожих это репчик с пушками и вхорами Спасибо демократы
Охренеть, как всё просто оказывается🤦‍♂️
+32
-3
+29
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AEZAKMI228
вот что бывает когда половина страны восхваляет преступника, сжигает магазины "в протест против расизма", а вся культура чернокожих это репчик с пушками и вхорами
Спасибо демократы
+13
-18
-5
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ФиладельфияЮнион
Ответ Logan Couture
Проклятое имя какое-то
Каждый второй баклажан или Маркус или Дариус)
+10
-5
+5
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Назар Игорь
Смуглянка, как и ожидалось. Никакого расизма, только официальная статистика США.
Из 100% населения
афроамериканцев ~ 13-14 %
количество преступлений в 8 раз больше чем среди белых.
+5
-8
-3
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