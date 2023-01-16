Баскетболист университета Алабама Дариус Майлз арестован за убийство девушки
Баскетболист, выступавший за университет Алабама, Дариус Майлз был арестован в воскресенье по обвинению в убийстве.
Инцидент произошел около 01:45 в воскресенье возле стадиона Брайант-Денни в Таскалусе, штата Алабама. 21-летний Майлз является одним из двух обвиняемых по делу вместе с 20-летним Майклом Линном Дэвисом из университета Мэриленда. Жертвой стала 23-летняя Джейми Джона Харрис. Девушка умерла на месте происшествия.
По словам полиции, причиной убийства стала небольшая ссора между жертвой и подозреваемыми. В распоряжении полиции есть видео, на котором задокументирован момент, когда Майлз застрелил жертву.
Согласно заявлению университета, Майлз больше не является членом баскетбольной команды.
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Пропаганда. И условия.
Просто парень не указал, что он из Америки пишет.)
А там понятия ’ демократия ’ и другие давно подменяны.
Лучше и правильнее учить Сына и Дочь - детей, да и Себя, ответственности.
Своим примером.
П.с. Девушку жалко
Спасибо демократы
Из 100% населения
афроамериканцев ~ 13-14 %
количество преступлений в 8 раз больше чем среди белых.