«Мои яйца были размером с баскетбольный мяч». Игрок университета Клемсон рассказал о необычной травме

Теги травмы происшествия NCAA университет Клемсон соцсети Баскетбол

Защитник команды университета Клемсон (NCAA) Бревин Гэллоуэй рассказал в своих соцсетях подробности необычной травмы в паховой области.

«Утром я пошел в тренажерный зал. Потом вернулся домой и вздремнул. Я проснулся от того, что мои яйца опухли. Мой мешок с орехами разрывался. Я пошел к врачу и через несколько часов перенес операцию, чтобы исправить это.

Не знаю, что случилось с моими яйцами. Они были размером с баскетбольный мяч. Но мы сделали все, что нужно. Следующие 48 часов я буду приходить в себя, а вскоре после этого вернусь на площадку», – заявил Гэллоуэй.

Главный тренер команды университета Клемсон Брэд Браунелл отказался комментировать ситуацию. Согласно официальному заявлению университета, Гэллоуэй выбыл на несколько дней из-за травмы живота.

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5 комментариев

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Свежий
Странно, что эта новость без пометки «ФОТО»
+1
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Zybazy
Варикоцеле?))
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Реджекшен
Он просто завис с Рэнди Маршем на выходных
+8
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kolyan#15
вот такие новости нам и нужны!
+5
0
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Cube Litening C:68X
Это серьёзно..😁 придётся отрезать..
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