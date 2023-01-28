«Мои яйца были размером с баскетбольный мяч». Игрок университета Клемсон рассказал о необычной травме

Защитник команды университета Клемсон (NCAA) Бревин Гэллоуэй рассказал в своих соцсетях подробности необычной травмы в паховой области.

«Утром я пошел в тренажерный зал. Потом вернулся домой и вздремнул. Я проснулся от того, что мои яйца опухли. Мой мешок с орехами разрывался. Я пошел к врачу и через несколько часов перенес операцию, чтобы исправить это.

Не знаю, что случилось с моими яйцами. Они были размером с баскетбольный мяч. Но мы сделали все, что нужно. Следующие 48 часов я буду приходить в себя, а вскоре после этого вернусь на площадку», – заявил Гэллоуэй.

Главный тренер команды университета Клемсон Брэд Браунелл отказался комментировать ситуацию. Согласно официальному заявлению университета, Гэллоуэй выбыл на несколько дней из-за травмы живота.

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