Мо Бамба дисквалифицирован на 4 матча за драку, Остин Риверс пропустит 3 игры

Теги дисквалификации Миннесота Орландо НБА Остин Риверс Торин Принс Мо Бамба Джейден Макдэниэлс Джейлен Саггс Баскетбол

НБА вынесла дисциплинарные решения по итогам драки во время матча «Миннесота» – «Орландо», который состоялся в пятницу.

Непосредственные участники драки Мо Бамба («Орландо») и Остин Риверс («Миннесота») получили по 4 и 3 матча дисквалификации без сохранения заработной платы соответственно. 

Кроме того, игрок «Мэджик» Джейлен Саггс отстранен на одну игру «за эскалацию конфликта, когда он схватил Риверса за шею и повалил на паркет». Форвард «Вулвс» Джейден Макдэниэлс оштрафован на 20 000 долларов за участие в инциденте.

Во время матча за участие в массовой драке были удалены пять игроков. Помимо упомянутых выше баскетболистов в их числе оказался Торин Принс из «Миннесоты», который избежал наказания со стороны НБА.

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1 комментарий

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Лиллард унижатель!
Силвер жесток, но справедлив.
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