НБА вынесла дисциплинарные решения по итогам драки во время матча « » – « », который состоялся в пятницу.

Непосредственные участники драки («Орландо») и («Миннесота») получили по 4 и 3 матча дисквалификации без сохранения заработной платы соответственно.

Кроме того, игрок «Мэджик» Джейлен Саггс отстранен на одну игру «за эскалацию конфликта, когда он схватил Риверса за шею и повалил на паркет». Форвард «Вулвс» оштрафован на 20 000 долларов за участие в инциденте.

Во время матча за участие в массовой драке были удалены пять игроков. Помимо упомянутых выше баскетболистов в их числе оказался Торин Принс из «Миннесоты», который избежал наказания со стороны НБА.

Редкая драка в НБА: Митчелл не сдержался после удара в пах. А фанатов впечатлил тренер «Мемфиса», в борцовском броске сваливший своего же