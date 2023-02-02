Эмил Райкович после победы над «НН»: «До большого перерыва пропустили 44 очка, а после только 26»

Теги ЦСКА БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отметил сконцентрированность команды в защите во второй половине матча против «Нижнего Новгорода» (89:70).

«Это была по-настоящему хорошая игра для обеих команд.

В первой половине нижегородцы действовали очень уверенно и даже лидировали. Во второй они постарались нас зацепить, но наш коллектив оказался более сфокусированным, особенно в защите. Об этом говорит счет: до большого перерыва пропустили 44 очка, а после только 26.

Поэтому я удовлетворен нашей игрой, для нас она сегодня стала вызовом, и мы справились», – сказал Райкович.

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