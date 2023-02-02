Дориан Финни-Смит: «Надеюсь, меня не обменяют, но случиться может что угодно»

Форвард «Мэверикс» отреагировал на слухи о возможном обмене.

«Я понимаю, что это бизнес. Мне повезло быть одним из тех, кто всю карьеру проводит в одном клубе. Но всегда появляются какие-то слухи. Это часть процесса.

Мне не доводилось становиться частью обменов, у меня нет подобного опыта, при этом я понимаю, что с высокой долей вероятности подобное когда-то все же произойдет. Надеюсь, меня не обменяют, но случиться может что угодно», – заявил Финни-Смит.

Сообщалось, что « » хочет выменять суперзвезду и готов отдать любого в составе за исключением Луки Дончича.

Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал