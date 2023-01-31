«Мавс» интересуются Деандре Эйтоном

Центровой « » входит в сферу интересов « », сообщает обозреватель ESPN Тим Макмэйхон.

При этом отмечается, что переговоры о возможной сделке вряд ли начнутся в ближайшее время. По словам Макмэйхона, приобретение Эйтона является для «Маверикс», скорее, целью на будущее.

Летом 24-летний баскетболист подписал новый контракт с «Санз» на 4 года и 133 миллиона долларов. В нынешнем сезоне он набирает 17,8 очка и 10,1 подбора в среднем за матч.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь