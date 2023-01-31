«Мавс» интересуются Деандре Эйтоном

Теги возможные переходы Даллас Финикс НБА ESPN Деандре Эйтон Баскетбол

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон входит в сферу интересов «Далласа», сообщает обозреватель ESPN Тим Макмэйхон.

При этом отмечается, что переговоры о возможной сделке вряд ли начнутся в ближайшее время. По словам Макмэйхона, приобретение Эйтона является для «Маверикс», скорее, целью на будущее.

Летом 24-летний баскетболист подписал новый контракт с «Санз» на 4 года и 133 миллиона долларов. В нынешнем сезоне он набирает 17,8 очка и 10,1 подбора в среднем за матч.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь

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5 комментариев

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Abdulla
Было бы ОЧЕНЬ интересно, Эйтон спокойно выполняет отведённую ему роль, причём стабильно хорошо.
Правда, хорошо, это не сверхкруто, но...
Хотя, опять-таки, ну не за максималку :(
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Tolball
На Вуда и Динуидди для Санс есть смысл.
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Roman Boroveev
Оставьте своих Фанни и Смитов себе, у Торонто пакет интереснее)
0
-2
-2
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ага ,а Санс интересуется МакГи
+2
0
+2
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Алексааандр
А это уже интересно, причем интересно для Санс
0
-1
-1
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