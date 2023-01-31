«Мавс» интересуются Деандре Эйтоном
Центровой «Финикса» Деандре Эйтон входит в сферу интересов «Далласа», сообщает обозреватель ESPN Тим Макмэйхон.
При этом отмечается, что переговоры о возможной сделке вряд ли начнутся в ближайшее время. По словам Макмэйхона, приобретение Эйтона является для «Маверикс», скорее, целью на будущее.
Летом 24-летний баскетболист подписал новый контракт с «Санз» на 4 года и 133 миллиона долларов. В нынешнем сезоне он набирает 17,8 очка и 10,1 подбора в среднем за матч.
«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь
Правда, хорошо, это не сверхкруто, но...
Хотя, опять-таки, ну не за максималку :(