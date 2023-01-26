Джоэл Эмбиид – о перепалке с Ником Клэкстоном: «Он сказал что-то, чего говорить не следовало»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после матча с «Бруклином» (137:133) рассказал, что произошло между ним и центровым «Нетс» Ником Клэкстоном.
«Он сказал что-то, чего говорить не следовало.
Я подошел к нему и сказал повторить это мне в лицо. Он отвел взгляд и больше не говорил этого, и он знает почему.
Я нечасто попадаю в такие ситуации, но я не допущу неуважения ко мне. Вот почему он не смог повторить это мне в лицо», – сказал Эмбиид.
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Embiid replied “What you say? Say it again?
Claxton then said “I said sit the f*** down b****”
Не похоже, что Клэстон не смог повторить)
Поменьше бы болтал было бы больше толку. Даже успевал с КейДи чатится...
Вот сегодня кстати правда прочитал тут хорошее сравнение. Я ведь и сам видел как Эмбид плачет после поражений, как Эмбид истерил по любому выпаду в его сторону, как он ноет в соц сетях, как он оправдывает поражениями плохими одноклубниками. Не того игрока кексиком зовут.