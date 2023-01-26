Джоэл Эмбиид – о перепалке с Ником Клэкстоном: «Он сказал что-то, чего говорить не следовало»

Центровой «Филадельфии» после матча с « » (137:133) рассказал, что произошло между ним и центровым «Нетс» .

«Он сказал что-то, чего говорить не следовало.

Я подошел к нему и сказал повторить это мне в лицо. Он отвел взгляд и больше не говорил этого, и он знает почему.

Я нечасто попадаю в такие ситуации, но я не допущу неуважения ко мне. Вот почему он не смог повторить это мне в лицо», – сказал Эмбиид.

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн