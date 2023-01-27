Свингмен « » поделился впечатлениями от матча с « » (117:120 ОТ).

Браун смазал два штрафных при счете 117:118 за 7,6 секунды до конца дополнительной 5-минутки. Джейлен набрал 22 очка при 8 из 22 с игры.

«Мне надо быть лучше, тут не поспоришь. Сегодня получился непростой матч, но я точно умею играть в баскетбол лучше, чем делал это против «Никс».

Два этих промаха с линии олицетворяют все мое выступление в этот вечер. У меня не получилось, я не дал команде ту энергию, которая необходима для победы. Так получается, когда ты не отдаешь всего себя игре. Я стану лучше», – заявил Браун.

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