Джейлен Браун – о матче с «Никс» и промахах с линии: «Я стану лучше»

Теги Бостон Нью-Йорк НБА Джейлен Браун Баскетбол

Свингмен «Бостона» Джейлен Браун поделился впечатлениями от матча с «Нью-Йорком» (117:120 ОТ).

Браун смазал два штрафных при счете 117:118 за 7,6 секунды до конца дополнительной 5-минутки. Джейлен набрал 22 очка при 8 из 22 с игры.

«Мне надо быть лучше, тут не поспоришь. Сегодня получился непростой матч, но я точно умею играть в баскетбол лучше, чем делал это против «Никс».

Два этих промаха с линии олицетворяют все мое выступление в этот вечер. У меня не получилось, я не дал команде ту энергию, которая необходима для победы. Так получается, когда ты не отдаешь всего себя игре. Я стану лучше», – заявил Браун.

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6 комментариев

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...Quo Vadis...
У НЙ очень вязкая защита. И, проходя одного игрока, нападающий попадает на второго (защитника, подстраховывающего). И так далее.

Так как у Бостона в этом сезона почти всё нападение сводится к айзо и скидкам, немудрено иметь столько промахов и потерь/захлебнувшихся атак/сложных бросков.

В прошлом году кельты вариативнее были.

И то, чуть было не зацепили матч.

А НЙ хорошо себя показали.
Готовятся к плей-офф.
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mqh9pzrxgf
Ответ doctorcaiman
Ужасно играли только с Орландо, и то с учетом отсутствия 3х основных игроков. С Майами без 4х уже игроков старта проиграли в одно владение, совершив при этом в 2 раза больше потерь, чем Хит. Да и сегодня игра не совсем ужасная, за исключением трех моментов - плохая игра в защите в 3ей четверти, дальний средний от Тейтума на победу, когда стоило идти в проход и штрафные Брауна в конце.
Да Орландо вообще криптонит для нас стал
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doctorcaiman
Ответ mqh9pzrxgf
Проиграли 3 игры подряд , играли их все ужасно, надеюсь после мвз вновь будут в лучшей форме
Ужасно играли только с Орландо, и то с учетом отсутствия 3х основных игроков. С Майами без 4х уже игроков старта проиграли в одно владение, совершив при этом в 2 раза больше потерь, чем Хит. Да и сегодня игра не совсем ужасная, за исключением трех моментов - плохая игра в защите в 3ей четверти, дальний средний от Тейтума на победу, когда стоило идти в проход и штрафные Брауна в конце.
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osipovdmitry
Тяжело далась победа над ГСВ
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Cubs-V
Ответ mqh9pzrxgf
Проиграли 3 игры подряд , играли их все ужасно, надеюсь после мвз вновь будут в лучшей форме
Ну так, до этого- 9 подряд побед.
Спад у всех бывает- это НБА.
Это команда уровня финала. Даже после 3 сливов они первые.
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mqh9pzrxgf
Проиграли 3 игры подряд , играли их все ужасно, надеюсь после мвз вновь будут в лучшей форме
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