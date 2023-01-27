Джейлен Браун – о матче с «Никс» и промахах с линии: «Я стану лучше»
Свингмен «Бостона» Джейлен Браун поделился впечатлениями от матча с «Нью-Йорком» (117:120 ОТ).
Браун смазал два штрафных при счете 117:118 за 7,6 секунды до конца дополнительной 5-минутки. Джейлен набрал 22 очка при 8 из 22 с игры.
«Мне надо быть лучше, тут не поспоришь. Сегодня получился непростой матч, но я точно умею играть в баскетбол лучше, чем делал это против «Никс».
Два этих промаха с линии олицетворяют все мое выступление в этот вечер. У меня не получилось, я не дал команде ту энергию, которая необходима для победы. Так получается, когда ты не отдаешь всего себя игре. Я стану лучше», – заявил Браун.
Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»
Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн
Так как у Бостона в этом сезона почти всё нападение сводится к айзо и скидкам, немудрено иметь столько промахов и потерь/захлебнувшихся атак/сложных бросков.
В прошлом году кельты вариативнее были.
И то, чуть было не зацепили матч.
А НЙ хорошо себя показали.
Готовятся к плей-офф.
Спад у всех бывает- это НБА.
Это команда уровня финала. Даже после 3 сливов они первые.