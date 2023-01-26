Трэй Янг сравнялся с Мэджиком Джонсоном по количеству матчей с 30 очками и 10 передачами

Разыгрывающий Трэй Янг помог «Атланте» добиться победы в матче с «Оклахомой» (137:132).

Янг набрал 33 очка, 3 подбора и 11 передач при 5 потерях и 10 из 20 с игры.

Трэй сравнялся с легендарным по количеству матчей с как минимум 30 очками и 10 передачами. У обоих по 58 подобных игр, они делят 7-е место в по этому показателю.

На 6-й строчке еще одна легенда «Лейкерс» (73).

Янг также провел 113-й матч за карьеру в НБА, в котором набирал не менее 20 очков и 10 передач. Он присоединился к прославленному игроку «Пистонс» Айзейе Томасу, они делят 2-е место в истории НБА по встречам с подобной статистикой до исполнения 25 лет.

Больше было только у знаменитого – 124 матча с 20+10 до 25 лет.

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