Трэй Янг сравнялся с Мэджиком Джонсоном по количеству матчей с 30 очками и 10 передачами
Разыгрывающий Трэй Янг помог «Атланте» добиться победы в матче с «Оклахомой» (137:132).
Янг набрал 33 очка, 3 подбора и 11 передач при 5 потерях и 10 из 20 с игры.
Трэй сравнялся с легендарным Мэджиком Джонсоном по количеству матчей с как минимум 30 очками и 10 передачами. У обоих по 58 подобных игр, они делят 7-е место в НБА по этому показателю.
На 6-й строчке еще одна легенда «Лейкерс» Джерри Уэст (73).
Янг также провел 113-й матч за карьеру в НБА, в котором набирал не менее 20 очков и 10 передач. Он присоединился к прославленному игроку «Пистонс» Айзейе Томасу, они делят 2-е место в истории НБА по встречам с подобной статистикой до исполнения 25 лет.
Больше было только у знаменитого Оскара Робертсона – 124 матча с 20+10 до 25 лет.
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