Бэм Адебайо случайно забросил в собственное кольцо

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Центровой «Майами» Бэм Адебайо попал в курьезную ситуацию во время матча с «Далласом» (90:115).

На первых минутах встречи Адебайо случайно забросил в собственное кольцо, когда боролся за подбор с Дуайтом Пауэллом.

На счету Бэма в пятницу 18 очков, 11 подборов и 4 передачи.

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1 комментарий

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За Валенсию с 1999
Всегда был распиаренным бездарем
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