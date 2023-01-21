Центровой « » попал в курьезную ситуацию во время матча с « » (90:115).

На первых минутах встречи Адебайо случайно забросил в собственное кольцо, когда боролся за подбор с Дуайтом Пауэллом.

На счету Бэма в пятницу 18 очков, 11 подборов и 4 передачи.

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Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит