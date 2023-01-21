Бэм Адебайо случайно забросил в собственное кольцо
Центровой «Майами» Бэм Адебайо попал в курьезную ситуацию во время матча с «Далласом» (90:115).
На первых минутах встречи Адебайо случайно забросил в собственное кольцо, когда боролся за подбор с Дуайтом Пауэллом.
На счету Бэма в пятницу 18 очков, 11 подборов и 4 передачи.
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