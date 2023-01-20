Дарко Руссо: «Решающим фактором станет адаптация игроков «Автодора» к поездке в Красноярск»

Главный тренер « » рассказал о специфике подготовки команды к выездному матчу регулярного чемпионата Лиги ВТБ с красноярским « ».

«Енисей» – очень опытная команда, которую Анзулович тренирует уже на протяжении трех лет. Они сыгранные и прекрасно знакомы с его системой. Тяжелый и сильный соперник. В двух последних матчах «Енисей» показывал очень хороший баскетбол. Они знают, как играть и использовать наши слабости.

Дорога в Красноярск будет крайне непростой. Клуб сделал все возможное, чтобы облегчить нам логистику. Считаю, решающее влияние на игру окажет тот факт, насколько наши баскетболисты сумеют адаптироваться к поездке. Хочу, чтобы моя команда не спала в первой четверти против «Енисея» так, как мы спали в Самаре. Я могу быть доволен тем, как мы сыграли 30 минут против «Самары», но первую четверть команда провела ужасно. Надеюсь, в Красноярске мы избежим этой «черной» десятиминутки.

Брэндон Гарретт вернулся в строй спустя полтора месяца. Посмотрим, как он сможет помочь команде. С нами больше не будет Кристиана Джонса, который перешел в «Морнар Бар», выступающий в Адриатической лиге. Хочу пожелать ему всего наилучшего», – сказал Руссо.

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