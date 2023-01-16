Двукратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка женской НБА Майя Мур официально объявила о завершении карьеры.

«Я думаю, пришло время закончить с профессиональным баскетболом. Я ушла четыре года назад, но теперь хочу официально завершить карьеру. Это такое приятное время для нас и нашей семьи. Мы проделали большую работу, и я хочу продолжить это в следующей главе в жизни.

Я хочу находиться дома ради моего сообщества, моей семьи, моего ребенка и Джонатана, а также продолжать работать в нашей некоммерческой организации», — сказала 33‑летняя баскетболистка.

В 2019 году Мур приостановила карьеру, чтобы помочь выйти из тюрьмы Джонатану Айронсу, который в 1998 году был осужден на 50 лет по обвинению в нападении и краже со взломом. В 2020 году приговор Айронсу был отменен. После его освобождения пара сыграла свадьбу, у них родился ребенок.

Мур завоевала четыре титула чемпиона WNBA (2011, 2013, 2015, 2017) в составе « », за которую она выступала с 2011 по 2018 год. В 2013 году она стала MVP финальной серии, а в 2014-м была признана MVP лиги. Также она является шестикратной участницей Матча всех звезд WNBA.

В составе сборной США Мур стала двукратной олимпийской чемпионкой и дважды выиграла чемпионат мира. В России американка выступала за екатеринбургский УГМК.

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