Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» против «Меркезефенди»
Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги «Анадолу Эфес» примет «Меркезефенди».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 января, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Фенербахче – 13-2, Тюрк Телеком – 12-3, Каршияка – 11-4, Бурсаспор – 10-5, Анадолу Эфес – 9-5, Бахчешехир – 8-7, Дарушафака – 8-7, Меркезефенди – 7-7, Галатасарай – 7-9, Тофаш – 6-9, Коньяспор – 6-9, Газиантеп – 5-10, Петким Спор – 5-10, Бююкчекмедже – 5-10, Маниса – 5-11, Бешикташ – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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