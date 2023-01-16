Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» против «Меркезефенди»

Теги результаты Анадолу Эфес чемпионат Турции Меркезефенди Баскетбол

Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги «Анадолу Эфес» примет «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Анадолу Эфес – Меркезефенди
Дата проведения
16 января, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 13-2, Тюрк Телеком – 12-3, Каршияка – 11-4, Бурсаспор – 10-5, Анадолу Эфес – 9-5, Бахчешехир – 8-7, Дарушафака – 8-7, Меркезефенди – 7-7,  Галатасарай – 7-9, Тофаш – 6-9, Коньяспор – 6-9, Газиантеп – 5-10, Петким Спор – 5-10, Бююкчекмедже – 5-10, Маниса – 5-11, Бешикташ – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий