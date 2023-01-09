Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Меркезефенди»
В понедельник, 9 января, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Галатасарай» примет «Меркезефенди».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 января, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Фенербахче – 12-2, Тюрк Телеком – 11-3, Каршияка – 10-4, Анадолу Эфес – 9-5, Бурсаспор – 10-4, Галатасарай – 7-6, Дарушафака – 7-7, Бахчешехир – 7-7, Меркезефенди – 6-7, Тофаш – 6-8, Коньяспор – 6-8, Петким Спор – 5-9, Газиантеп – 5-9, Бююкчекмедже – 4-10, Бешикташ – 3-11, Маниса – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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