Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Меркезефенди»

Теги результаты чемпионат Турции Галатасарай Меркезефенди Баскетбол

В понедельник, 9 января, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Галатасарай» примет «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Галатасарай – Меркезефенди
Дата проведения
9 января, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 12-2, Тюрк Телеком – 11-3, Каршияка – 10-4, Анадолу Эфес – 9-5, Бурсаспор – 10-4, Галатасарай – 7-6, Дарушафака – 7-7, Бахчешехир – 7-7, Меркезефенди – 6-7, Тофаш – 6-8, Коньяспор – 6-8,  Петким Спор – 5-9, Газиантеп – 5-9, Бююкчекмедже – 4-10, Бешикташ – 3-11, Маниса – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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