Один из самых популярных игроков в истории «Кавальерс» вернулся в клуб.

Варежао нанят в качестве консультанта по развитию игроков и глобального представителя клуба НБА, в составе которого отыграл 14 сезонов.

Бразилец завершил игровую карьеру по ходу сезона-20/21, но поддерживал связь с « », периодически появляясь на тренировках и играх.

В своей новой роли 40-летний Варежао будет помогать развивать игроков на паркете, а также работать с тренерами и сотрудниками фронт-офиса в течение сезона. Андерсон также будет участвовать в промо-мероприятиях в поддержку «Кавальерс» с упором на Латинскую Америку.

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