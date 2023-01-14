Андерсон Варежао присоединился к тренерскому штабу «Кливленда»
Один из самых популярных игроков в истории «Кавальерс» Андерсон Варежао вернулся в клуб.
Варежао нанят в качестве консультанта по развитию игроков и глобального представителя клуба НБА, в составе которого отыграл 14 сезонов.
Бразилец завершил игровую карьеру по ходу сезона-20/21, но поддерживал связь с «Кливлендом», периодически появляясь на тренировках и играх.
В своей новой роли 40-летний Варежао будет помогать развивать игроков на паркете, а также работать с тренерами и сотрудниками фронт-офиса в течение сезона. Андерсон также будет участвовать в промо-мероприятиях в поддержку «Кавальерс» с упором на Латинскую Америку.
«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь
Комментарии