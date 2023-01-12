Никола Вучевич заявил о желании вернуться в «Орландо»

Центровой « » признался, что готов вернуться в « », за который выступал с 2012 по 2021 год.

«Да, конечно. Я хотел бы это сделать. Посмотрим, когда появится такая возможность, насколько это реально и как будут обстоять дела. По крайней мере, хочется провести в Орландо последний год карьеры. Думаю, это было бы правильно. Так что посмотрим», – заявил Вучевич.

Ранее сообщалось, что черногорский баскетболист планирует выйти на рынок свободных агентов по окончании нынешнего сезона, когда истечет его контракт с «Буллс».

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