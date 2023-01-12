Никола Вучевич заявил о желании вернуться в «Орландо»

Теги возможные переходы Чикаго Орландо НБА Никола Вучевич Баскетбол

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич признался, что готов вернуться в «Орландо», за который выступал с 2012 по 2021 год.

«Да, конечно. Я хотел бы это сделать. Посмотрим, когда появится такая возможность, насколько это реально и как будут обстоять дела. По крайней мере, хочется провести в Орландо последний год карьеры. Думаю, это было бы правильно. Так что посмотрим», – заявил Вучевич.

Ранее сообщалось, что черногорский баскетболист планирует выйти на рынок свободных агентов по окончании нынешнего сезона, когда истечет его контракт с «Буллс».

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2 комментария

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Кирилл
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Ответ serbachonok
А Орландо даст ему долгосрочный контракт разве? Там же молодежь надо деньгами кормить
В новости написано, что Вуч говорит «По крайней мере, хочется провести в Орландо последний год карьеры»

Думаю, он сейчас будет искать контракт с достаточным количеством ноликов в другой команде, а потом просто подпишется на условную минималку с Мэджик.
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serbachonok
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А Орландо даст ему долгосрочный контракт разве? Там же молодежь надо деньгами кормить
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