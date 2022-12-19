«Когда же остальные будут привлечены к ответственности?» Сотрудники «Финикса» требуют наказать президента клуба Джейсона Роули

В сентябре этого года НБА опубликовала отчет юридической фирмы Wachtell Lipton, которой было поручено провести расследование в отношении владельца «Финикса» , обвиненного в неподобающем поведении на рабочем месте. В результате Сарвер был отстранен от участия в делах клуба на один год и принял решение продать команду.

Нынешние и бывшие сотрудники «Санз» заметили, что отдельные случаи неправомерных действий связаны с руководством клуба и непосредственно с его президентом и генеральным директором Джейсоном Роули.

«Помню, когда все это стало известно о Роберте, я подумала: «Наконец-то, но когда же остальные будут привлечены к ответственности?» – говорит бывшая сотрудница.

«Было очень тревожно. Это было очень тяжело читать. И по-прежнему тяжело», – говорит одна из нынешних сотрудниц.

Опросив более чем два десятка нынешних и бывших сотрудников «Финикса», ESPN подтвердил сообщения о неправомерных действиях со стороны Роули и других руководителей клуба, а также обнаружил новые обвинения, в том числе обвинения в словесных оскорблениях сотрудников, жестоком обращении с беременными сотрудницами и сотрудницами после родов, а также в запугивании.

«Сарвер создал среду, но руководители ее поддержали», – говорит один из нынешних сотрудников клуба.

В отчете Wachtell Lipton описан случай, который произошел в 2013 году. Роули ворвался в офис и обматерил сотрудницу за то, что она пожаловалась коллеге на структуру отчетности. По словам бывшей сотрудницы, в то время женщина была беременна, но еще не сообщила об этом. Позже та же женщина оформила декретный отпуск, но была уволена, как только вернулась на работу.

Еще один инцидент, не упомянутый в расследовании, произошел в 2015 году. «Санз» организовали собрание руководителей в ресторане. Мероприятие было сорвано из-за ошибки заведения, но Роули «набросился» на сотрудницу, которая помогла организовать собрание, и «довел ее до слез», хотя, по словам свидетелей, это была нее вина. В итоге женщина уволилась.

По словам нескольких бывших сотрудников, Роули и его жена неоднократно пытались пройти на арену «Санз» на концерт без пропуска и угрожали увольнением сотрудникам службы охраны, которые отказывались их пропустить.

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