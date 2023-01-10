«Приятно оставаться на площадке в концовке». Джо Инглс набрал 17 очков в игре с «Никс»

Форвард « » провел самый результативный матч в текущем сезоне.

Инглс записал на свой счет 17 очков в игре с «Никс» (111:107). За 28 минут австралиец реализовал 5 из 11 из-за дуги, в его активе также 3 подбора и 5 передач.

Инглс принял активное участие в «камбеке» клуба из Висконсина, который по ходу встречи уступал «-17».

«Приятно оставаться на площадке в концовке, приятно быть в подобных ситуациях», – заявил Инглс.

Джо пропустил первые 29 матчей регулярного чемпионата, так как восстанавливался после разрыва крестообразных связок.

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