«Приятно оставаться на площадке в концовке». Джо Инглс набрал 17 очков в игре с «Никс»

Теги Милуоки Нью-Йорк НБА Джо Инглс Баскетбол

Форвард «Милуоки» Джо Инглс провел самый результативный матч в текущем сезоне.

Инглс записал на свой счет 17 очков в игре с «Никс» (111:107). За 28 минут австралиец реализовал 5 из 11 из-за дуги, в его активе также 3 подбора и 5 передач.

Инглс принял активное участие в «камбеке» клуба из Висконсина, который по ходу встречи уступал «-17».

«Приятно оставаться на площадке в концовке, приятно быть в подобных ситуациях», – заявил Инглс.

Джо пропустил первые 29 матчей регулярного чемпионата, так как восстанавливался после разрыва крестообразных связок.

Канал Лазаря. Как греческий Гринч чуть не украл Новый год

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Insamo217
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Инглс конечно необычный игрок, внешне больше похож на дальнобойщика чем на игрока НБА, так с телевизионной картинки ни скорости, ни физики, ни защиты, но при этом в Юте был одним из самых полезных игроков. Хотелось бы понаблюдать еще за его игрой, надеюсь попылит еще
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий