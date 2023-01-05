Яннис набрал 30 очков, 21 подбор и 10 передач в победном матче с «Торонто», повторил достижение Абдул-Джаббара

Теги Милуоки Торонто видео Карим Абдул-Джаббар Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл и помог команде забрать победу в матче против «Торонто» (104:101, ОТ).

Грик-фрик набрал 30 очков, 21 подбор, 10 передач и 1 перехват за 40 минут на площадке. Он реализовал 7 из 18 бросков с игры (1-3 из-за дуги) и 15 из 21 штрафного.

Адетокумбо стал 12-м в НБА за все время и 2-м в истории «Бакс» после Карима Абдул-Джаббара игроком, которому удалось собрать линейку 30 очков, 20 подборов и 10 передач.

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1 комментарий

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Иван Алейников
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А почему называет по имени, а не фамилии?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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